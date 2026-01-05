Hackearon la línea de WhatsApp de un cuartel de Bomberos

Un cuartel de Bomberos Voluntarios alertó esta mañana que su línea oficial de WhatsApp fue vulnerada y que terceros están enviando mensajes apócrifos en su nombre. La advertencia fue difundida de manera urgente a través de redes sociales.

Según informaron, si se reciben mensajes desde el número 351-3073834, no deben ser respondidos, ya que no pertenece al cuartel. Desde la institución aclararon que se trata de una maniobra externa y que ya se encuentran trabajando para resolver la situación.

El comunicado oficial remarcó que cualquier contacto realizado desde ese número es falso y no representa a Bomberos, por lo que se recomienda extremar precauciones y no compartir información personal ni responder solicitudes.

Mientras avanza la solución técnica del inconveniente, las autoridades insistieron en que los canales habituales del cuartel permanecen fuera de servicio en lo que respecta a WhatsApp.