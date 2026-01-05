Investigación por amenazas derivó en el secuestro de armas en Córdoba

Anoche, alrededor de las 21.50, personal del Departamento de Investigaciones Criminales llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Pascual de Rogatis, en la ciudad de Córdoba, en el marco de una causa por lesiones leves calificadas y amenazas.

El operativo fue ordenado por la Fiscalía de 1° Turno de Villa Carlos Paz y permitió el secuestro de tres armas de fuego, una Bersa TPR9, una Bersa Thunder y una Beretta 950, además de un rifle de aire comprimido y una importante cantidad de municiones.

Todo lo incautado quedó a disposición del magistrado interviniente, mientras continúa la investigación del hecho.