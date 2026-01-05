La Fuerza Policial Antinarcotráfico desplegó operativos preventivos en Deán Funes

Personal de la División K9 de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) llevó adelante intensos controles preventivos en distintos sectores de la ciudad de Deán Funes, en el marco de operativos orientados a la prevención del delito vinculado al narcotráfico.

Los procedimientos se desarrollaron en calles, espacios verdes y en la zona céntrica, donde los efectivos realizaron patrullajes, identificación de personas y recorridos estratégicos con canes detectores de estupefacientes.

Desde la FPA informaron que este tipo de operativos forman parte de acciones preventivas planificadas, con el objetivo de reforzar la seguridad, disuadir conductas delictivas y mantener presencia policial en puntos clave de la ciudad.