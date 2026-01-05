La Policía Caminera detuvo a un hombre armado en un control en Deán Funes

Durante un control preventivo realizado sobre la Ruta Nacional 60, en jurisdicción de Deán Funes, personal de Policía Caminera interceptó un vehículo conducido por un hombre mayor de edad, oriundo de la provincia de Buenos Aires.

El procedimiento se desarrolló en el marco del operativo especial de seguridad dispuesto por la 69° edición del “Padre de Festivales”. Al verificar el rodado, los efectivos hallaron un arma de fuego, por lo que se procedió al secuestro tanto del vehículo como del arma.