La trama del horror: la historia detrás del femicidio ocurrido en Villa María

Mientras avanza la investigación por el femicidio de Delfina Aimino, ocurrido en las primeras horas del 2026 en un descampado del interior de Córdoba, se fueron conociendo detalles del caso que ya tiene un detenido. La víctima tenía 22 años de edad, era oriunda de Villa María y fue asesinada a puñaladas.

La causa recayó en la fiscal Silvia Maldonado, quien ordenó una autopsia sobre el cuerpo que reveló la brutalidad del ataque. La joven recibió más de veinte heridas de arma blanca y mostraba además golpes y signos de defensa.

La hipótesis que se fortaleció con el correr de las horas, es que Aimino fue atacada por Tomás Ariel Mulinetti, de 23 años, estudiante de ingeniería electromecánica, a quien había conocido a través de una aplicación de citas la noche de Año Nuevo. Se presume que él la habría pasado a buscar en un Ford Ka, fueron hasta una estación de servicio a cargar combustible y luego se dirigieron hacia la zona rural donde se produjo el crimen.

Mulinetti fue detenido durante un allanamiento en una casa de la calle General Lonardi, en el barrio Trinitarios, donde se secuestró ropa, celulares, documentación, una navaja (que habría sido el arma homicida) y el vehículo involucrado, el cual había sido lavado durante varias horas por el sospechoso.

El joven fue imputado por homicidio calificado por violencia de género.