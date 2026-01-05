Murió una de las jóvenes que sufrió graves quemaduras en Córdoba

Una de las dos mujeres que sufrieron graves quemaduras en un confuso hecho ocurrido en el barrio San Jorge, falleció en las últimas horas en el Hospital Córdoba. Es importante destacar, que la otra joven permanece internada en grave estado y la justicia investiga un episodio registrado el pasado 27 de diciembre.

La víctima fatal tenía 26 años y perdió la vida a causa de las heridas sufridas.

Lo que se sabe hasta el momento, es que las mujeres habrían intentado prender fuego una casa. Si bien en un principio denunciaron que fueron atacadas, las rociaron con combustible y las quemaron, lo cierto es que las pericias determinaron qué ocurrió algo distinto.

En ese sentido, ambas fueron imputadas por disposición de la Fiscalía 3 de Turno 1.