¿Por qué un patrullero terminó volcado en un canal de desagüe?

Un patrullero de la Policía terminó volcado dentro de un canal de desagüe luego de un accidente ocurrido en la zona conocida como la ruta pesada, en el departamento Unión. La escena sorprendió a quienes transitaban por el lugar y generó un amplio despliegue de asistencia.

El hecho ocurrió cuando el móvil circulaba por el sector y, durante una maniobra, perdió estabilidad, salió de la calzada y cayó a una zanja ubicada al costado de la ruta. Tras el impacto, el vehículo volcó y quedó finalmente apoyado sobre sus cuatro ruedas dentro del canal.

Dentro del patrullero viajaban dos policías, quienes quedaron atrapados durante algunos minutos. Bomberos y servicios de emergencia trabajaron en el lugar para ayudarlos a salir del vehículo y brindarles atención médica.

Ambos fueron llevados al hospital de la ciudad, donde permanecieron en observación, fuera de peligro. En paralelo, se busca establecer qué provocó la pérdida de control del móvil y el alcance de los daños materiales.