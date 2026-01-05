Punilla: Murió el hombre que había sido atropellado en la Ruta 38

El hombre de 52 años que había sido atropellado en Villa Parque Siquiman y se encontraba internado en grave estado en el Hospital Domingo Funes, perdió la vida esta mañana a causa de las heridas sufridas. La víctima había sido embestida anoche por una camioneta Ford Ranger en la Ruta 38, a la altura del Puente Las Mojarras.

Sergio Leiva sufrió graves heridas como traumatismo de cráneo, fracturas en un miembro inferior y en el miembro superior izquierdo y había sido trasladado de urgencia hacia el nosocomio regional.

El trágico suceso se produjo alrededor de la medianoche a la altura del kilómetro 24 y medio, al tiempo que trascendió que el rodado era conducido por un hombre de 42 años, domiciliado en la localidad de Colonia Tirolesa.

El peatón fue asistido en el lugar y derivado hacia el hospital, donde finalmente se constató su deceso.