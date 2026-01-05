Ruta 38: un vecino de Siquiman fue atropellado y quedó gravemente herido

Anoche, alrededor de las 23.50, un peatón resultó gravemente herido tras ser embestido por una camioneta Ford Ranger en la Ruta Nacional 38, a la altura del kilómetro 24 y medio, en el sector conocido como ex Puente Las Mojarras, en Parque Siquiman.

Por causas que se investigan, el vehículo, conducido por un hombre de 42 años domiciliado en Colonia Tirolesa, impactó contra un vecino de Siquiman que caminaba por la zona. A raíz del choque, la víctima sufrió traumatismo de cráneo, posibles fracturas en un miembro inferior y en el miembro superior izquierdo, además de pérdida de conocimiento.

El peatón fue asistido en el lugar y trasladado de urgencia al Hospital Domingo Funes por un servicio médico, a cargo de una profesional de la salud. Tras el hecho, se realizó un corte total de la ruta para permitir las tareas correspondientes y se instaló una consigna policial.

Durante la madrugada se completó el trabajo de Policía Judicial, se levantó la consigna y la ruta quedó nuevamente liberada al tránsito.