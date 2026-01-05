Sur de Punilla: un choque en ruta 34 provocó el vuelco de un auto

Dos vehículos protagonizaron un siniestro vial este lunes en el kilómetro 103 de la ruta 34, a la altura de Icho Cruz, donde uno de los rodados terminó volcado tras un choque por alcance.

El hecho ocurrió durante la jornada de hoy, cuando Bomberos Voluntarios de Icho Cruz fueron alertados y solicitaron la colaboración del cuartel de Malagueño. Al arribar al lugar, se constató que, por causas que se investigan, dos vehículos impactaron por alcance, lo que provocó el vuelco de uno de ellos y la rotación del otro sobre la calzada.

En el lugar se aseguró la escena y se trabajó de manera conjunta entre los cuarteles intervinientes. Los ocupantes de ambos vehículos fueron asistidos por personal de emergencias, sin que fuera necesario su traslado a centros de salud.

También colaboraron efectivos de Policía Caminera, Policía de Falda del Carmen y el Servicio de Emergencias Punilla Sur.