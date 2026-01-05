Tragedia en el Aconcagua: un montañista ruso falleció a unos pocos metros de la cima

Un montañista ruso de 55 años murió tras desvanecerse cerca de la cumbre del Aconcagua, en la provincia de Mendoza, mientras se encontraba escalando el cerro.

El hombre sufrió un paro cardiorrespiratorio a los 6.800 metros de altura, en el sector conocido como El Hombro, muy cerca de la cima de la montaña. Se le practicaron maniobras de RCP (resucitación cardiopulmonar) durante 20 minutos y se le suministró oxígeno y adrenalina para intentar reanimarlo, pero finalmente falleció.

La víctima fue identificada como Konstantin Bitiukov, de 55 años, y según se informó, se desvaneció en pleno ascenso al cerro.

El Parque Provincial Aconcagua concentra cada verano una intensa actividad de andinismo. Con el inicio de la temporada de ascensos, que comenzó el 1 de noviembre, se incrementa notablemente la presencia de visitantes internacionales y los desafíos asociados a la altura extrema.

Este fallecimiento se ubica entre los primeros de la actual temporada y reaviva el debate sobre los riesgos inherentes a las expediciones en grandes montañas.

En tanto, personal de la Patrulla de Rescate de la Policía de Mendoza, apostada en el Parque Provincial Aconcagua, activó un operativo junto a guardaparques y se trasladó en helicóptero hasta el lugar donde se encontraba el hombre.

En lo que va de la temporada, de noviembre a marzo, la muerte de Konstantin Bitiukov es la primera. La última había sido en febrero de 2025: un montañista polaco falleció también a escasos metros de la cumbre del cerro.

Tras constatarse la muerte del andinista, se dio intervención a la Comisaría 23 de Uspallata y la causa quedó a cargo de la fiscal María Maturano, de la Oficina Fiscal N.º 11.