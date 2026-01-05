Trágico choque frontal en la ruta 8: murió una mujer y un menor resultó herido

Un grave accidente de tránsito se registró en la mañana del lunes sobre la Ruta Nacional N° 8, a solo dos kilómetros del ingreso a la localidad de Las Vertientes, en el sur de la provincia de Córdoba. Por causas que se investigan, un automóvil y una camioneta colisionaron de frente alrededor de las 7, provocando la muerte de una mujer y dejando a un menor con una fractura en una de sus piernas.

Según informaron desde Bomberos Voluntarios de Sampacho, el menor viajaba en el automóvil y debió ser asistido por los rescatistas en el lugar del hecho, antes de ser trasladado para recibir atención médica. En el mismo vehículo, los bomberos constataron el fallecimiento de una mujer como consecuencia del violento impacto.

En tanto, el conductor de la camioneta involucrada en el siniestro, que circulaba solo, resultó ileso. Todos los involucrados fueron derivados al Hospital de Sampacho, donde se evaluó el estado de salud del menor herido.

En el lugar del accidente trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios de Sampacho y Las Vertientes, junto con personal policial, quienes realizaron tareas de asistencia, prevención y ordenamiento del tránsito en la zona.

El jefe del cuerpo activo de Bomberos de Sampacho, Marcelo Piñero, confirmó a Radio Ciudad FM 100.3 que el choque ocurrió a muy poca distancia del acceso a Las Vertientes, lo que permitió una rápida intervención de los servicios de emergencia