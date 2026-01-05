Un espiral de mosquitos causó un incendio en una vivienda de Salsipuedes

Durante la madrugada de este lunes 5 de enero, alrededor de las 01:50, se produjo un incendio en una vivienda ubicada sobre calle Güemes, en barrio Oro Verde de la ciudad de Salsipuedes. El siniestro se originó cuando un espiral de mosquitos cayó sobre un colchón, lo que generó la propagación del fuego dentro del inmueble.

Al momento del hecho, un hombre de 68 años se encontraba en la vivienda junto a su hijo y su nieto de 13 años. El incendio afectó por completo la habitación del menor, provocando importantes daños materiales en ese sector de la casa.

En el lugar trabajaron varias dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal del DUAR, Guardia Local y un servicio de emergencias. Los tres ocupantes fueron asistidos en el lugar y diagnosticados con intoxicación leve por monóxido de carbono, sin que fuera necesario su traslado a un centro de salud.