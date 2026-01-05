Un trabajador murió electrocutado en el interior de Córdoba

Un operario murió electrocutado tras haber sufrido una fuerte descarga eléctrica en el interior de Córdoba. El hecho se produjo este lunes en horas de la tarde sobre la ruta 158, en el límite entre Río Cuarto y Las Higueras, y se investiga si habría tocado una línea subterránea con una pala.

El trabajador prestaba servicio para Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) y realizaba tareas en una obra ubicada en la localidad de Las Higueras.

Tras haber sufrido la descarga, fue trasladado de inmediato hacia el Hospital San Antonio de Padua, donde los médicos confirmaron su fallecimiento. Se ordenaron una serie de pericias y la causa recayó en la Fiscalía de Turno de Río Cuarto.

A causa del accidente, se produjo un corte de luz que afectó a los barrios cercanos.