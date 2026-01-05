Voraz incendio destruyó dos vehículos en una vivienda de Alto Alberdi

Un incendio registrado durante la madrugada de este martes provocó importantes daños materiales en una vivienda ubicada en calle Gregorio Lima al 3100, en barrio Alto Alberdi. El fuego afectó por completo a una cochera y a dos vehículos que se encontraban en su interior.

Al lugar acudió una dotación de Bomberos, que logró sofocar el siniestro mediante la utilización de material ignífugo y técnicas específicas para este tipo de emergencias. Como consecuencia del incendio, se constataron daños totales en la estructura de la cochera y en un automóvil Chevrolet Corsa y una Chevrolet Spin.

En la vivienda se encontraban tres mujeres mayores de edad, un bebé de seis meses y tres menores de 7, 11 y 13 años. Todos ellos recibieron atención médica preventiva en el lugar y se encontraban en buen estado de salud, según se informó.

La Justicia inició una investigación para determinar las causas que originaron el fuego.