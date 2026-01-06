Alcohol, ruidos y motos retenidas en operativos en La Falda

Entre el 3 de diciembre de 2025 y el 4 de enero de 2026, La Falda fue escenario de operativos sostenidos de control en distintos barrios y sectores clave, con presencia de la Guardia Local y la Policía de Córdoba.

Los controles apuntaron principalmente a evitar ruidos molestos, detectar conductores alcoholizados, revisar documentación y ordenar el tránsito, especialmente en horarios nocturnos y zonas con mayor movimiento.

Durante los procedimientos se detectaron alcoholemias positivas, personas sin licencia de conducir, casos de contaminación sonora y menores al volante, situaciones que derivaron en sanciones y actas correspondientes.

Además, varias motos fueron retenidas y trasladadas al edificio municipal, como parte de las medidas aplicadas ante infracciones reiteradas.

Desde el municipio señalaron que los patrullajes y controles continuarán durante la temporada, con el objetivo de reducir riesgos y mantener la convivencia en la vía pública, especialmente en un período de mayor circulación de vecinos y visitantes.