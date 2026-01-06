Allanamiento clave en La Cumbre: un detenido y motos secuestradas

Una investigación desarrollada en pocas horas permitió recuperar elementos robados de un comercio de La Cumbre y detener a un hombre de 33 años, señalado como el presunto autor del hecho.

El procedimiento se realizó este martes por la tarde, alrededor de las 19, en barrio Sintonía, luego de un robo ocurrido el día anterior en un local comercial de la zona. A partir del análisis de registros fílmicos y otras pruebas reunidas durante la investigación, los efectivos avanzaron sobre un domicilio vinculado al hecho.

Durante el allanamiento, los policías recuperaron una freidora de aire, una amoladora, una cortadora de cerco eléctrico, prendas de vestir relacionadas con la causa y una motocicleta que habría sido utilizada para cometer el robo.

En el mismo lugar, además, hallaron una motocicleta Mondial 110 que tenía pedido de secuestro vigente, solicitada por la Unidad Judicial local en el marco de otro robo.

El operativo terminó con la detención del hombre, quien fue trasladado a la dependencia policial junto con todos los elementos recuperados. La causa quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín.

En el procedimiento trabajaron de manera conjunta el Departamento de Investigaciones Criminales Punilla Norte y personal de la Comisaría de La Cumbre.