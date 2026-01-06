Aplicaron más de 500 dosis en una campaña territorial contra el dengue

La Municipalidad de Cosquín llevó adelante una campaña territorial de vacunación contra el dengue, que permitió aplicar más de 500 dosis en distintos puntos de la ciudad, principalmente en escuelas y polideportivos.

La iniciativa buscó acercar el sistema de salud a los barrios, ampliando el acceso a la vacunación y fortaleciendo las acciones preventivas frente al dengue, en un contexto sanitario que exige anticipación y cobertura sostenida.

Desde el municipio señalaron que la estrategia forma parte de un abordaje integral, basado en la presencia territorial y el trabajo coordinado, con el objetivo de reducir riesgos y preparar a la comunidad ante posibles brotes.

Las acciones continuarán en distintos sectores de la ciudad, con nuevas jornadas orientadas a sostener la prevención y el cuidado de la población.