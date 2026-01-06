Aseguran que robaron tres veces en la casa donde vivía Pablo Laurta

La familia de Luna Giardina y Mariel Zamudio, quienes fueron asesinadas por Pablo Laurta, denunció que robaron tres veces en la casa de las víctimas y que no pueden ingresar para buscar las pertenencias. La propiedad se encuentra a nombre del femicida y está ubicada en el barrio Villa Serrana de la ciudad de Córdoba.

La hermana de la ex pareja del asesino relató que el inmueble se encuentra abandonado y cuestionó el trabajo de la custodia policial que se había asesinado. «No tenemos acceso como familiares y es preocupante. O no se está cumpliendo la consigna o da a dudar de que la consigna se da vuelta y entran por atrás»; expresó en diálogo con El Doce.

«El dueño anterior era mi padre y de alguna forma terminó a nombre de él. Si nosotros entramos sin autorización como están haciendo los ladrones vamos a tener problemas siendo que todo lo que está dentro es de mi hermana, de Mariel y del niño»; añadió.

En ese sentido, se reclamó la intervención del Ministerio de Justicia para que la propiedad sea restituida a la familia de las víctimas.

Laurta se encuentra alojado en la cárcel de Cruz del Eje y está acusado de los delitos de homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género contra su expareja, Luna Giardina, y su exsuegra, Mariel Zamudio, ocurridos a principios de octubre de 2025.