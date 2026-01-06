Buscan a un hombre de 60 años que salió en moto y no regresó

Se encuentra en marcha la búsqueda de Carlos Francisco Tello, un hombre de 60 años, que salió a bordo de su motocicleta y no volvió a ser visto en la ciudad de Río Tercero.

Según se informó, se movilizaba en una motocicleta Motomel 110, de color gris con negro, dominio A015HXH. Hasta el momento no se conoce su ubicación ni se logró establecer contacto con él.

Ante la situación, se solicita la colaboración de la comunidad. Cualquier persona que pueda aportar datos sobre su paradero puede comunicarse de inmediato a los números de emergencia 911 o 101, o bien a las líneas habilitadas en Río Tercero.

La información puede resultar clave para dar con su ubicación lo antes posible.