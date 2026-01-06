Buscan a una joven de 21 años que no regresó a su casa

Justicia
Buscan a una joven de 21 años que no regresó a su casaSe trata de Ariadna Magali Rodríguez, vista por última vez el viernes cuando salió rumbo a barrio Cabero. Piden colaboración para dar con su paradero.
La Policía de Río Tercero solicita colaboración para dar con Ariadna Magali Rodríguez, una joven de 21 años que salió de su vivienda el pasado 3 de enero y desde entonces no se tienen noticias sobre su paradero.
Según se informó, la joven había manifestado que se dirigía hacia barrio Cabero. Al momento de ausentarse vestía una remera azul y un pantalón de varios colores. Mide aproximadamente 1,60 metros, tiene ojos marrones y cabello largo de color negro.
Ante cualquier dato que pueda ayudar a ubicarla, se solicita comunicarse de manera inmediata a los números 911, 101, 03571-439209 (Central de Comunicaciones) o 03571-433941 (Unidad Judicial de Río Tercero).
La búsqueda continúa activa.