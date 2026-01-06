Justicia

Buscan a una joven de 21 años que no regresó a su casa

Se trata de Ariadna Magali Rodríguez, vista por última vez el viernes cuando salió rumbo a barrio Cabero. Piden colaboración para dar con su paradero.
Sucesos
martes, 6 de enero de 2026 · 10:55

La Policía de Río Tercero solicita colaboración para dar con Ariadna Magali Rodríguez, una joven de 21 años que salió de su vivienda el pasado 3 de enero y desde entonces no se tienen noticias sobre su paradero.

Según se informó, la joven había manifestado que se dirigía hacia barrio Cabero. Al momento de ausentarse vestía una remera azul y un pantalón de varios colores. Mide aproximadamente 1,60 metros, tiene ojos marrones y cabello largo de color negro.

Ante cualquier dato que pueda ayudar a ubicarla, se solicita comunicarse de manera inmediata a los números 911, 101, 03571-439209 (Central de Comunicaciones) o 03571-433941 (Unidad Judicial de Río Tercero).

La búsqueda continúa activa.

