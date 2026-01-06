Córdoba: Se incendió un depósito de piletas de fibra de vidrio

Un depósito de piletas se prendió fuego esta tarde en el barrio Villa Gran Parque de la ciudad de Córdoba.

El siniestro de desató en un predio ubicado en calle Bernardino López al 700 y el fuego ocasionó que se desplome el techo de un galpón de unos 200 metros cuadrados aproximadamente. Afortunadamente, no se registraron heridos y sólo hubo daños materiales.



Dos dotaciones de bomberos voluntarios trabajaron en el lugar y la situación fue controlada.