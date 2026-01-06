Desvalijaron a una familia que estaba de vacaciones en Cuesta Blanca

Una familia sufrió un robo mientras disfrutaba de sus vacaciones en Cuesta Blanca. Los delincuentes desvalijaron la cabaña que habían alquilado para pasar el Año Nuevo y se llevaron teléfonos celulares, computadoras, bolsos con ropa y más de cinco millones de pesos.

Los malvivientes no sólo ingresaron al hospedaje, sino que también vaciaron el auto.

El hecho se produjo el domingo pasado mientras se encontraban durmiendo. Carla es una de las damnificadas y contó en diálogo con El Doce: «Me angustia pensar que los chicos estaban ahí y no escuchamos nada. Cerramos la cabaña, estábamos en un complejo de tres cabañas. Cuando me levanto, quiero ver la hora y no encuentro el celular. Le digo a mi pareja y tampoco lo encontraba».

En ese momento, se percataron que la puerta estaba abierta y faltaban otras pertenencias. Al tomar conciencia de que les habían robado, decidieron hacer la denuncia y luego emprendieron el regreso a la ciudad de Córdoba sin dinero siquiera para cargar nafta. Pero la indignación no terminó ahí, en el día de ayer, descubrieron que uno de los celulares robados ya estaba en la Galería Norte y el otro marcaba ubicación en Cuesta Blanca.