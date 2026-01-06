Disparos al aire en Hernando terminaron con el secuestro de armas

Un hombre de 72 años fue llevado a sede policial esta madrugada en la ciudad de Hernando, luego de que vecinos alertaran al 911 por ruidos compatibles con disparos de arma de fuego.

El episodio se registró alrededor de la 1.00 en calle Doctor Sabín, donde personal policial constató que el hombre había efectuado un disparo al aire con una escopeta. La situación fue controlada en el lugar y el hombre quedó a disposición de la Justicia.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron una escopeta calibre 14, una canana con 16 cartuchos y un revólver calibre .32 con cuatro cartuchos en su interior. Todo el material fue trasladado junto al involucrado para las actuaciones correspondientes.

El caso quedó bajo investigación para determinar las circunstancias del hecho.