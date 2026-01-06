Entró a robar mientras dormían y fue reducido por el dueño de casa

Un intento de robo domiciliario terminó de manera violenta esta madrugada en la ciudad de Río Segundo, cuando un vecino logró reducir por sus propios medios a un joven que había ingresado a su casa mientras la familia dormía.

El hecho ocurrió cerca de la medianoche en una vivienda ubicada sobre calle Las Heras al 1100. De acuerdo al relato del damnificado, el joven accedió al domicilio por la puerta principal y comenzó a desplazarse por el interior de la casa sin ser advertido en un primer momento.

Al detectar la situación, el propietario reaccionó y consiguió inmovilizar al intruso dentro de la vivienda, evitando que escapara. Luego se dio aviso a las autoridades para continuar con las actuaciones correspondientes.

El episodio generó tensión en el barrio y quedó bajo investigación para determinar cómo se produjo el ingreso y si el joven actuó solo.