Fue sorprendido desarmando un automóvil robado y quedó detenido

En horas de la tarde de ayer, personal policial llevó a cabo un operativo en un domicilio ubicado en la intersección de las calles Máximo Zamudio y Talacasto, en barrio Villa Bustos, donde detuvo a un hombre mayor de edad que se encontraba desarmando un vehículo con pedido de secuestro.

Según se informó, momentos antes una vecina alertó al 911 al advertir que en una vivienda cercana se estaba desmantelando un automóvil Chevrolet Cruze. A partir del aviso, los efectivos se hicieron presentes en el lugar y lograron la aprehensión del sospechoso.

Durante el procedimiento, se secuestró un inhibidor tipo handy y diversas autopartes del vehículo, el cual registraba pedido de secuestro vigente.

Cabe señalar que, en el marco del operativo, vecinos del sector arrojaron piedras contra el personal policial, provocando daños en uno de los móviles.

Finalmente, el detenido y los elementos incautados fueron trasladados a sede policial, quedando todo a disposición del magistrado interviniente.