Insólito giro en Morón: ayudó a atrapar a un motochorro y luego se robó el botín

Un violento robo ocurrido el pasado 30 de diciembre en Morón tuvo un desenlace tan inesperado como escandaloso. Un hombre de 38 años, que había sido considerado testigo clave en la investigación y colaboró para detener a uno de los motochorros, terminó imputado por quedarse con parte del botín: una bolsa con cerca de 30 millones de pesos que los delincuentes habían descartado durante la huida.

El asalto ocurrió cerca de las 10:30 en la esquina de avenida Hipólito Yrigoyen y Alcalde González Barboza. Allí, un hombre que aguardaba el semáforo a bordo de una Volkswagen Amarok fue interceptado por dos delincuentes en moto. Uno de ellos lo amenazó con un arma de fuego, mientras el otro rompió una ventanilla del vehículo y se llevó una bolsa con una importante suma de dinero en efectivo, que la víctima pensaba depositar en un banco de la Ciudad de Buenos Aires.

Lejos de huir, el damnificado persiguió a los ladrones y logró alcanzarlos en la zona de Valle y Ortiz de Rosas. En un intento desesperado, embistió la moto, lo que obligó a uno de los asaltantes a escapar a pie con la bolsa y luego descartarla dentro de una propiedad cercana.

En ese contexto apareció el hombre que luego sería imputado. Primero asistió a la víctima y después colaboró con la policía, señalando la supuesta ruta de escape del motochorro. Gracias a su testimonio, los efectivos lograron detener en Rivas y Belgrano a uno de los sospechosos, de 34 años, quien quedó a disposición de la UFI N°5 de Morón. Además, se secuestró una moto Yamaha azul abandonada por el delincuente prófugo.

Sin embargo, al día siguiente, el caso dio un giro inesperado. Al analizar las cámaras de seguridad, los investigadores descubrieron que el testigo había regresado al lugar del robo tras la detención del asaltante, encontró la bolsa con el dinero y la ocultó detrás de una medianera en la esquina de Rivas y San Martín. Ese dato nunca fue mencionado en su declaración judicial.

Las imágenes permitieron reconstruir sus movimientos posteriores y confirmar que, pocos días después y sin poder justificar ingresos, el hombre compró una camioneta Honda HR-V blanca con parte del dinero robado. Ante esta situación, la Justicia secuestró el vehículo y lo imputó.

El ahora extestigo quedó acusado de hurto agravado cometido en ocasión de infortunio particular y falso testimonio. Por el momento continúa en libertad, aunque la causa avanza.

En paralelo, el expediente principal sigue caratulado como robo agravado por el uso de arma de fuego. Uno de los asaltantes permanece detenido, tiene antecedentes y ya fue identificado, mientras que el segundo delincuente continúa prófugo y es intensamente buscado.