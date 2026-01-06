Investigación por drogas: secuestros en Córdoba y Alta Gracia

Un operativo realizado en barrio Acosta, en la ciudad de Córdoba, terminó con el secuestro de estupefacientes y un arma de fuego en una vivienda de la zona norte de la capital. La intervención se dio como parte de una investigación en curso vinculada a un hecho ocurrido previamente en Alta Gracia.

Durante el ingreso a un domicilio de calle Ramos Mejía al 1500, el personal actuante encontró una planta de cannabis sativa y un revólver calibre .32, elementos que quedaron bajo resguardo judicial.

La investigación se conecta con la detención de un hombre de 49 años en la ciudad de Alta Gracia, donde en una acción previa se habían incautado dosis de cocaína, dinero en efectivo y otros elementos considerados relevantes para la causa.

Todo lo secuestrado fue remitido a sede judicial, mientras la investigación continúa para determinar responsabilidades y posibles derivaciones del caso.