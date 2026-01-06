Las Tapias: detenido tras amenazar y disparar contra un vecino

Un joven de 20 años fue detenido este lunes por la tarde en la localidad de Las Tapias luego de protagonizar un violento episodio con un vecino, que incluyó un disparo con un arma de fuego de fabricación casera.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:50, cuando personal policial intervino tras una discusión entre el agresor y un hombre de 51 años. En medio del altercado, el joven efectuó un disparo con un arma calibre 22 milímetros en dirección a la víctima, aunque el proyectil no llegó a causarle lesiones.

Tras lo sucedido, los efectivos procedieron a la aprehensión del involucrado y al secuestro del arma utilizada. El detenido quedó a disposición de la autoridad judicial competente, acusado por amenazas calificadas y tenencia ilegal de arma de fuego.