Naranjita discutió con una conductora y dañó su auto con un fierro

Efectivos del Comando de Acción Preventiva (CAP) detuvieron en las últimas horas a un hombre de 38 años que se desempeñaba como cuidacoches en calle General Justo José de Urquiza al 1900, en barrio Alta Córdoba, tras provocar daños en un automóvil durante una discusión con una conductora.

Según la denuncia, el sujeto se apoyó sobre un vehículo Volkswagen Voyage mientras la mujer se encontraba en el interior junto a su pareja. Al solicitarle que se retirara, el hombre se habría ofuscado y le arrojó una varilla de aluminio de aproximadamente 1,80 metros, a la que tenía atornilladas otras dos de unos 20 centímetros cada una.

El elemento impactó contra el rodado y causó daños en el paragolpe y en una de las ópticas. Alertados por la situación, los efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar y procedieron a la aprehensión del agresor, además del secuestro de las varillas utilizadas en el hecho.

El detenido fue trasladado a sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia.