Recuperaron una pileta robada durante la madrugada en Alta Gracia

Esta madrugada, alrededor de las 3.30, personal policial recuperó una pileta de color naranja que había sido robada minutos antes de una vivienda ubicada sobre calle Roque Sáenz Peña, en la ciudad de Alta Gracia.

El hallazgo se produjo durante un recorrido preventivo en la intersección de San Jerónimo y Manuel Solares, en barrio Villa Oviedo, luego de datos aportados por el sistema de monitoreo. En ese sector, los efectivos localizaron el elemento sustraído y procedieron a su recuperación.

Tras las actuaciones correspondientes, lo secuestrado fue puesto a disposición de la Unidad Judicial, mientras continúan las averiguaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.