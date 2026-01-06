Rompió un comercio, robó manteles y jarras y lo atraparon a las pocas cuadras

Un hombre de 22 años terminó en la comisaría luego de romper un comercio y llevarse varios elementos de un local ubicado sobre avenida Recta Martinolli, en la zona norte de la ciudad.

Todo ocurrió en las últimas horas, cuando el joven forzó el ingreso al local, provocó daños y se llevó manteles y jarras de vidrio. Tras el robo, escapó en una bicicleta marca Tomaselli, intentando perderse por las calles del sector.

La huida duró poco. A las pocas cuadras, en Pozo de Loma y Jonás Larguía, ya en barrio Cooperativa 3 de Noviembre, fue alcanzado con los elementos robados aún en su poder.

Finalmente, fue llevado a la dependencia policial junto con lo recuperado, quedando a disposición de la Justicia.