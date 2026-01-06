Susto y alarma por un incendio en un local del Dinosaurio Mall

Un incendio provocó momentos de tensión en el Dinosaurio Mall de Alto Verde, ubicado en la zona noroeste de la ciudad de Córdoba. Las imágenes de la densa columna de humo que salía del lugar no tardaron en viralizarse en las redes sociales.

El siniestro se produjo en un establecimiento ubicado en la Avenida Rodríguez del Busto y trascendió que el fuego habría comenzado dentro de un local especializado en pizzas.

En el lugar, trabajó el personal de los bomberos voluntarios y las llamas fueron apagadas rápidamente y no se registraron heridos.

Afortunadamente, sólo hubo algunos daños estructurales menores.