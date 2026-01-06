Tragedia en Jujuy: un rayo mató a un turista durante una tormenta

Jujuy. Un turista de 34 años, residente en la ciudad de Buenos Aires, perdió la vida tras recibir el impacto de un rayo en la Puna jujeña cuando recorría la zona junto a su pareja. El incidente ocurrió durante el fin de semana, en cercanías de la comunidad de Casti, a unos 22 kilómetros de La Quiaca, en el departamento de Yavi, según informó la policía local. La región, caracterizada por su altitud y clima extremo, fue escenario de precipitaciones intensas y descargas eléctricas que sorprendieron a quienes transitaban por el lugar.

Según un reporte policial ofrecido a medios locales, el episodio se registró mientras la víctima, que había nacido en la zona y se encontraba visitando a su familia por las fiestas de fin de año, realizaba actividades turísticas en un sector de cerros, en inmediaciones de la Ruta Provincial N° 68. Ambos, domiciliados en la provincia de Buenos Aires, intentaban encontrar refugio al desatarse la tormenta cuando una descarga eléctrica impactó directamente sobre el hombre. De acuerdo con declaraciones del comisario Ariel Choque reproducidas por Jujuy al momento, “lamentablemente tenemos que informar el fallecimiento de una persona de sexo masculino, mayor de edad, que se encontraba haciendo turismo, en este caso en la localidad de Yavi, por la caída de un rayo. Ellos estaban a 22 kilómetros aproximadamente de la ciudad y ocurrió esta situación imprevista, donde lamentablemente, esta persona perdió la vida”.

El hecho tuvo lugar cerca del mediodía, en un contexto de alerta meteorológica amarilla por tormentas. Las autoridades locales señalaron que la víctima y su pareja, una joven de 25 años, recorrían la zona como parte de una excursión cuando se vieron sorprendidos por el cambio abrupto de las condiciones climáticas. Según información brindada por Todo Jujuy, el impacto del rayo se produjo mientras ambos caminaban en la zona de Casti, y al intentar buscar resguardo, la descarga eléctrica alcanzó de lleno al visitante porteño.

El cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital Jorge Uro de La Quiaca, donde el examen cadavérico determinó que la causa de muerte fue “fulguración con paro cardiorrespiratorio”, es decir, el impacto directo de un rayo.