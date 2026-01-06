Un hombre circulaba armado en moto y era buscado por la Justicia

Este martes al mediodía, efectivos del Comando de Acción Preventiva lograron interceptar a un hombre de 26 años que circulaba armado en motocicleta por barrio Hermana Sierra, luego de un aviso al 911 que alertaba sobre su presencia en la zona.

La advertencia señalaba que el hombre se desplazaba por calle Humberto Pasciulli al 6600, en barrio Villa Nuevo Progreso, con un arma de fuego visible en la cintura mientras conducía una Honda New Titan 150 cc. Con apoyo del sistema de videovigilancia, los policías lograron ubicarlo y detener su marcha.

Al realizar el control, se le secuestró una pistola calibre .45 con seis cartuchos, además de un cartucho calibre .38, y la motocicleta en la que circulaba. Al verificar sus datos, se constató que tenía pedido de captura vigente. Durante el traslado, el hombre provocó daños en el móvil policial.

Quedó a disposición de la Justicia junto con los elementos incautados.