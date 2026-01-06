Un preso de 25 años fue asesinado en Bouwer tras denunciar amenazas

Un interno de 25 años murió el pasado lunes 29 de diciembre luego de ser apuñalado dentro de la cárcel de Bouwer, en la ciudad de Córdoba. La víctima fue identificada como Marcos Alarcón, quien se encontraba alojado en el módulo MD1 del penal de varones, donde cumplía una condena de tres años por una causa de violencia familiar. Al joven le restaba poco tiempo para recuperar la libertad.

Según relataron sus familiares, el día previo al ataque Alarcón había solicitado el cambio de pabellón, ya que aseguró estar siendo amenazado y hostigado por otros internos. Sin embargo, ese pedido no habría sido atendido por las autoridades penitenciarias.

El lunes por la tarde, el joven fue atacado con un arma blanca y sufrió una herida en el pecho. Tras el hecho, fue trasladado al Hospital de Urgencias, donde los médicos constataron que había recibido una puñalada en el corazón y confirmaron su fallecimiento.

La familia denunció que no recibió ninguna notificación oficial sobre lo ocurrido. Indicaron que se enteraron del hecho a través de un llamado realizado por otro interno, quien se comunicó con un familiar para advertir sobre una situación grave. A partir de ese aviso, los allegados recorrieron distintos centros de salud hasta llegar al Hospital de Urgencias, donde ya se había producido la muerte.

En declaraciones a Cadena 3, Lisa, tía de Marcos Alarcón, reclamó explicaciones y justicia. Señaló que hasta el 5 de enero ninguna autoridad se había comunicado con la familia para informar las circunstancias del fallecimiento y que, al arribar al hospital, tampoco recibieron precisiones claras sobre las causas de la muerte.

“Queremos pedir justicia por Marcos Alarcón”, expresó, y sostuvo que esperan que las autoridades “den la cara” y expliquen lo sucedido.

Este lunes, familiares y allegados realizaron una manifestación sobre la avenida Fuerza Aérea en reclamo de respuestas y anunciaron una nueva movilización para el próximo viernes.

El caso se produjo en un contexto de reiterados cuestionamientos al sistema penitenciario cordobés, marcado por la saturación de los establecimientos, la falta de plazas disponibles y las demoras en obras de infraestructura previstas para los próximos meses.