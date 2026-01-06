Un rescate de seis horas por una joven herida en las Altas Cumbres

Durante la madrugada de este martes, una joven de 17 años debió ser rescatada en las Altas Cumbres luego de lesionarse una pierna mientras realizaba una caminata por el sendero Casita de Cristal, sobre la ruta provincial E-34, a la altura del kilómetro 18, en el Valle de Traslasierra.

La joven integraba un grupo de unas 40 personas provenientes de la ciudad de La Plata que ascendían hacia la zona conocida como Pampilla cuando, en pleno trayecto, sufrió un esguince en el tobillo derecho que le impidió continuar por sus propios medios.

Ante la situación, se montó un rescate que demandó más de seis horas de trabajo y un desplazamiento superior a los cinco kilómetros por terreno agreste y de difícil acceso. En la tarea participaron rescatistas especializados junto a personal de apoyo, que lograron estabilizarla y evacuarla de manera segura hasta el corredor sanitario.

Una vez allí, la joven fue trasladada en ambulancia al hospital de Mina Clavero, donde quedó en observación para una mejor evaluación médica.