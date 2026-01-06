Un vehículo atropelló a una mujer que cruzaba la calle con su hijo

Un vehículo atropelló esta tarde a una madre que cruzaba la calle junto a su hijo, en un hecho ocurrido esta tarde en la ciudad de Villa Carlos Paz.

Según pudo conocerse, el siniestro se produjo alrededor de las 19,30 horas en la esquina de las calles 25 de Mayo e Irigoyen, en la zona del barrio Villa Domínguez.

A causa del impacto, tanto la mujer (de 45 años) como el pequeño de 6 años sufrieron heridas y fueron asistidos en el lugar por el servicio de emergencias.

Tras una rápida revisación, se dispuso su traslado hacia el Hospital Gumersindo Sayago donde fueron diagnosticados con traumatismo de cráneo y escoriaciones.