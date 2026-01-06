Violenta riña en Córdoba: un hombre murió tras ser apuñalado

Un hombre de 49 años murió esta madrugada luego de permanecer internado en el Hospital de Urgencias, a donde había sido trasladado con una grave herida de arma blanca tras un hecho ocurrido en el centro de la ciudad de Córdoba.

Según se informó, el hombre fue llevado al centro de salud por un servicio de emergencias desde la intersección de calles 25 de Mayo y Santiago del Estero. Los médicos constataron una herida punzocortante en la zona del tórax y, pese a los intentos por estabilizarlo, confirmaron su fallecimiento horas después.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el ataque se habría producido en el marco de una pelea con otra persona, que tras herirlo escapó del lugar. El episodio ocurrió en plena vía pública y generó conmoción en la zona.

La Fiscalía del Distrito I, turno 3, investiga lo sucedido para reconstruir la secuencia del hecho y dar con el responsable del ataque.