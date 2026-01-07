Apareció una valija frente a una escuela y creyeron que contenía una bomba

Un operativo de emergencias se desplegó en las últimas horas por una maleta abandonada en la puerta de un colegio de la ciudad de Córdoba, la cual se presumía que podía contener un artefacto explosivo.

Todo ocurrió en Avenida Duarte Quirós al 4800, en el barrio Las Palmas, y el personal de la Brigada de Explosivos se hizo presente en el lugar y procedió a revisar el equipaje.

Mediante técnicas adecuadas, los efectivos procedieron a la apertura controlada de una valija que se hallaba en la vía pública, encontrándose la misma vacía en su interior.

El hallazgo y el despliegue el policial generaron momentos de tensión entre los vecinos.