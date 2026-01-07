Asistieron a dos menores de un grupo scout en Los Hornillos

Córdoba. Personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) intervino anoche en un campamento Scout ubicado en la zona de Los Hornillos, en Sierras Chicas, donde asistió a dos menores de edad pertenecientes a un contingente proveniente de la provincia de Santa Fe.

Durante el operativo, una adolescente de 14 años debió ser evacuada tras sufrir una caída ocurrida durante la mañana, cuando habría golpeado su cabeza contra una escalera. La joven presentaba traumatismo de cráneo y de nariz. Fue trasladada en tabla raquis a lo largo de aproximadamente dos kilómetros hasta un móvil policial y posteriormente derivada al sector del paredón del dique, donde fue evaluada por un servicio de emergencias.

Según se informó, la menor había recibido atención inicial en el Hospital de Unquillo; sin embargo, persistían síntomas de mareos y debilidad en las piernas, lo que motivó la intervención del grupo especial del DUAR.

En el mismo procedimiento, un adolescente de 12 años fue asistido por un cuadro de broncoespasmo. En este caso, no fue necesario su traslado a un centro de salud.

Tras las atenciones correspondientes, ambos menores regresaron junto al contingente Scout a la provincia de Santa Fe.