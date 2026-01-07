Camión cargado con harina volcó en la ruta 9

Un camión que transportaba bolsas de harina volcó durante la medianoche del martes sobre la Ruta Nacional 9 Norte, a la altura del kilómetro 950, en jurisdicción de Villa de María, departamento Río Seco. Por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control del vehículo y terminó volcando hacia la banquina.

Como consecuencia del siniestro, el chofer, un hombre de 47 años, quedó atrapado en la cabina del rodado pesado, que quedó con las ruedas hacia arriba. Personal de la Dirección Bomberos trabajó en el lugar y aplicó técnicas de rescate para lograr su extracción.

Una vez liberado, el hombre fue asistido por el servicio de emergencias y trasladado al Hospital Municipal del Norte, donde se le diagnosticaron traumatismos varios y escoriaciones múltiples. Las circunstancias que originaron el accidente son materia de investigación.