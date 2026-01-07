Control policial terminó con el secuestro de una moto robada en Mayu Sumaj

Personal policial del Operativo Verano interceptó este martes por la tarde una motocicleta con pedido de secuestro en la localidad de Mayu Sumaj. El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 17.40 en calle Los Aromos, cuando los efectivos realizaron un control de rutina sobre un rodado que se encontraba en la vía pública.

Al verificar los datos por sistema, se constató que se trataba de una Honda Wave 110 cc que registraba pedido de secuestro vigente desde el 23 de diciembre de 2025. Ante esta situación, el conductor, un hombre de 26 años, fue trasladado a la dependencia policial local.

La intervención quedó a disposición de la Fiscalía de turno, que impartió las directivas correspondientes para continuar con la investigación.