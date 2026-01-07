Controles masivos en la ciudad: diez detenidos y 65 vehículos secuestrados

Un operativo policial de gran escala se desplegó en distintos sectores de la ciudad de Córdoba y terminó con diez personas detenidas, el secuestro de 65 vehículos, además del hallazgo de dinero en efectivo y estupefacientes.

Según se informó, el procedimiento incluyó cerca de 3.500 controles en calles y avenidas, con participación de 340 efectivos, 130 móviles, 50 motocicletas y el apoyo del helicóptero policial. En el operativo intervinieron Unidades Especiales, CAP, Policía Caminera, Patrulla Rural, Patrulla Aérea, personal motorizado y Bomberos, junto a equipos municipales de control.

Los controles se desarrollaron en el marco de un Operativo Saturación, con presencia simultánea en varios puntos de la ciudad, enfocado en prevención, identificación de personas, control vehicular y detección de situaciones irregulares.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia y los elementos secuestrados fueron trasladados a dependencias oficiales.