En Cosquín saquearon una parrilla y los encontraron caminando en el balneario

Durante la tarde de este martes, cinco jóvenes fueron detectados por la policía mientras se encontraban en el balneario La Toma, en Cosquín, con mochilas cargadas de elementos robados horas antes de un local gastronómico de la ciudad.

El hecho ocurrió cuando efectivos que patrullaban la zona, junto a personal del Operativo Verano, observaron al grupo con actitudes que llamaron la atención. Al identificarlos y revisar sus pertenencias, constataron que llevaban vajilla, bebidas, un reloj de pared, mochilas y cheques, sin poder justificar su procedencia.

Con el correr de las averiguaciones se confirmó que los objetos coincidían con lo denunciado por los responsables de una parrilla de la zona, que había sido robada durante la mañana.

Los involucrados tienen 16, 19, 27, 32 y 36 años. Todos fueron trasladados a la dependencia policial local, mientras que los elementos recuperados quedaron bajo resguardo judicial. La Fiscalía de Instrucción de Cosquín quedó a cargo de la causa y deberá definir la situación de cada uno, incluido el menor de edad.