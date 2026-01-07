Encontraron a un menor con un cuchillo y una ganzúa casera en el Puente Uruguay

Esta madrugada, alrededor de las 0:20, personal del Comando de Acción Preventiva realizó un control sobre avenida Uruguay, a la altura del Puente Uruguay, en Villa Carlos Paz, donde identificó a un menor de 17 años que llevaba elementos peligrosos y de uso ilícito dentro de una mochila.

Durante la requisa, los efectivos encontraron un cuchillo tipo cortaplumas de hoja plegable y una ganzúa casera, construida de manera artesanal, tal como se observa en la imagen difundida tras el procedimiento.

Ante la situación, el joven fue llevado a la alcaidía local, quedando a disposición de la Justicia para determinar los pasos a seguir, teniendo en cuenta su condición de menor de edad. Los elementos fueron secuestrados para las actuaciones correspondientes.