Evadieron un control, huyeron en contramano y terminaron detenidos en Córdoba

Anoche, un operativo policial en barrio Centro culminó con la detención de dos jóvenes, de 18 y 22 años, luego de que evadieran un control y emprendieran la fuga circulando en contramano por distintas calles.

Según se informó, durante la huida el vehículo en el que se conducían impactó contra un cordón, lo que permitió a los efectivos reducirlos y concretar las detenciones. El rodado fue secuestrado como parte del procedimiento.

El hecho generó tensión en la zona céntrica debido a la maniobra imprudente realizada por los ocupantes del vehículo, y quedó a disposición de la Justicia para las actuaciones correspondientes.