Hallaron restos humanos cerca del lugar donde apareció Camila

Un vecino encontró restos humanos cerca del lugar donde se descubrió el cadáver de Camila Merlo, la joven de 26 años que fue asesinada hace casi dos meses. Se encontraban dentro de una bolsa de nylon en la puerta de una casa ubicada en el barrio Altos Sud de San Vicente, en el sudeste de la ciudad de Córdoba.

La situación encendió la alarma entre los vecinos y trascendió que secuestraron huesos de una cadera, un fémur y un cráneo.

La hipótesis es que se trataría de restos utilizados por estudiantes de Medicina, aunque no se descartan otras posibilidades.

Los huesos aparecieron en un domicilio de la calle Diego Paroissien al 3300 y revivieron el horror desatado por el crimen de Camila, registrado en el mes de noviembre y que derivó en una investigación a cargo de la fiscal Eugenia Pérez Moreno.

La causa permanece abierta y se busca dar con los responsables del femicidio.