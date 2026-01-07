Hombre postrado en un primer piso debió ser sacado por los bomberos

Un operativo de asistencia sanitaria se desplegó este martes por la noche en un domicilio ubicado en calle Chivilcoy al 3000, en barrio Ampliación San Pablo, en la ciudad de Córdoba. En el lugar, personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) colaboró con equipos de salud para asistir a un hombre de 55 años que se encontraba postrado.

Debido a que el paciente estaba en el primer piso de la vivienda y no podía movilizarse por sus propios medios, fue necesario realizar un procedimiento especial para su descenso. La maniobra se llevó a cabo mediante el uso de escaleras y materiales textiles y rígidos, garantizando en todo momento la seguridad del hombre.

Una vez finalizado el operativo, el paciente fue trasladado por personal médico para recibir la atención correspondiente.