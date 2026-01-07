Horror: Murió un bebé por un derrame cerebral y detuvieron a sus padres

Un bebé de tres meses murió por un derrame cerebral en la localidad cordobesa de Camilo Aldao y fueron detenidos sus padres, dos jóvenes de 18 y 24 años que se encuentran imputados por homicidio calificado por el vínculo.

Según pudo conocerse, el hecho ocurrió el domingo pasado y el menor fue asistido primero en el centro de salud local y derivado posteriormente hacia el hospital de Marcos Juárez. Finalmente, se dispuso su traslado al Hospital de Niños de Córdoba.

Tras haber permanecido internado en estado crítico, le diagnosticaron con muerte cerebral.

El martes pasado, la pareja fue detenida por disposición del fiscal de Marcos Juárez, Fernando Epelde, quien investiga el accionar de los padres del pequeño. Asimismo, se ordenó una autopsia sobre el cuerpo del bebé para saber cómo sufrió las graves heridas.